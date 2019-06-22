Врачи сборной России получили ордена за работу на ЧМ-2018

Врачи сборной России по футболу получили правительственные награды, сообщает твиттер национальной команды.

Эдуард Безуглов, Эдуард Цгоев и Михаил Бутовский получили ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Награды им присудили за работу медицинского штаба на чемпионате мира 2018 года в России.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии.

Теги: Сборная России
Сегодня, 22:31
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