Врачи сборной России получили ордена за работу на ЧМ-2018

Врачи сборной России Эдуард Безуглов, Эдуард Цгоев и Михаил Бутовский были награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Награды по линии ФМБА были вручены за работу медицинского штаба на чемпионата мира 2018 года в России. pic.twitter.com/q7WzRv6IbV — Сборная России (@TeamRussia) June 22, 2019

Врачи сборной России по футболу получили правительственные награды, сообщает твиттер национальной команды.Эдуард Безуглов, Эдуард Цгоев и Михаил Бутовский получили ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Награды им присудили за работу медицинского штаба на чемпионате мира 2018 года в России.Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии.