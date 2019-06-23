Спортдиректор "Сочи": до старта чемпионата осталось 20 дней, а у нас нет ни состава, ни задач

Спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов рассказал о проблемах команды перед началом сезона:

- Руководство клуба еще не определилось с задачей на сезон и с тем, как мы будем комплектоваться, поэтому мы находимся в такой ситуации. При этом до старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач еще нет.

С другой стороны, я десять дней провел в Европе, объехал пять стран. Предварительные договоренности по игрокам есть, все они ликвидные, а многие призываются в сборные своих стран. За кого-то придется платить, кто-то бесплатный.

Если мы укомплектуемся за неделю-две, то хоть состав в первых пяти турах и будет несыгранным, но в перспективе хорошую команду построить можно. Так у нас было в ФНЛ: мы сильно обновили костяк команды, поэтому осенью получалось не все, а потом пошло.

Если никаких дерганий не будет, то ситуацию выправить можно. Да, РПЛ – другой уровень, это не ФНЛ, здесь что-то сделать будет сложнее, но сейчас ситуация вообще такая, что на старте турнира нам будет очень тяжело.

Мы все это понимаем, и если говорить о перспективе и долгосрочности проекта, то в этом нет ничего страшного.

Но с первого тура в этих условиях нужно будет показывать хорошие результаты, а это объективно невозможно. Ситуацию в клубе все понимают, просто бюджет сформирован не до конца, - сказал Орлов.

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Теги: Сочи
Сегодня, 16:54
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