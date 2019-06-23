Спортдиректор "Сочи": Глушаков и Комбаров? Кажется, они определились с будущим

Спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов прокомментировал информацию насчёт подписания бывших игроков "Спартака" Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова:

- Читал, что Глушакова и Комбарова связывают с "Сочи", меня про эти трансферы спрашивали неоднократно. По-прежнему не могу ничего сказать, но да, это квалифицированные футболисты, они могли бы помочь нашему клубу. Здесь вопрос финансов и мотивации, да и они видят, что нам будет тяжело. Знаю, что у этих футболистов есть предложения и из других клубов, поэтому с нами пока никакой конкретики нет.

Сделаем ли предложение, если будут деньги? Наверное, какие-то переговоры будут, но, мне кажется, они со своим будущим определились. Гадать на кофейной гуще смысла не имеет. Сейчас нам надо набраться терпения. Когда будет ясность по нашим задачам и возможностям, то с хорошей стороны в РПЛ мы себя ещё проявим. А болельщиков прошу с пониманием отнестись к ситуации, - сказал Орлов "Чемпионату".

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Теги: Сочи Спартак Глушаков Комбаров Д.
Сегодня, 19:41
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