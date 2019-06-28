Бразилия пробилась в полуфинал Кубка Америки через пенальти, Заболотный, судя по слухам, покидает «Зенит»
«Сочи» наконец-то начал усиливаться перед новым сезоном: команду может пополнить сразу несколько футболистов питерского клуба. Об этом, а также о помощи Усманова тульскому «Арсеналу» и несостоявшемся переходе Кудряшова в «Спартак».
Бразилия смогла
В четвертьфинале Копы Америка один из главных фаворитов турнира (на бумаге, в плане игры на групповом этапе «селесао» и близко не были лучшими) встречался с Парагваем. За последние несколько розыгрышей Кубка Америки эти команды встречались несколько раз – и общий исход сложился не в пользу команды Тите. Так что была и дополнительная мотивация.
На этот раз у Бразилии получилось. В основное и дополнительное время команды, преодолевая сопротивление ужасного поля «Арены Гремио», так и не смогли забить друг другу ни одного мяча. Во втором тайме Парагвай остался в меньшинстве после того, как арбитр Роберто Тобар обратился к VAR. Поначалу он поставил пенальти за нарушение Фабьена Бальбуэна на Фирмино, но никого не удалял. После видеоповтора судья назначил только штрафной, зато показал красную парагвайскому защитнику.
Матч без голов перетёк в серию пенальти, хотя шансы снять вопросы раньше у Бразилии были, но Виллиан попал в штангу. По итогам одиннадцатиметровых «Селесао» прошли в полуфинал, где, возможно, встретятся с командой Аргентины. Возможно, нас ждёт классическое американское противостояние.
Правда, для этого Месси и компании нужно пройти неудобную Венесуэлу.
Заболотный покидает «Зенит»?
«Спорт-Экспресс» сообщает, что «Зенит» и «Сочи» достигли договорённости насчёт переезда форварда «Зенита» Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева. Оба футболиста вроде как не против сменить команду.
По информации РБК, клубы договариваются не только насчёт этих игроков. Источник сообщает, что покинуть «Зенит» могут ещё Роберт Мак и Миха Мевля.
Также сообщалось об интересе «Сочи» к Дмитрию Полозу, но форвард «Зенит» сейчас находится на просмотре в «Ростове» и, скорее всего, предпочтёт работать с Карпиным.
Лучше всего для Семака будет отправить в «Сочи» легионеров. Через год будет введён новый лимит, а в него чемпион России на данный момент не вписывается – из 14 иностранцев в составе на сезон 2020/2021 Семак сможет внести в заявку только 8.
Лимит ужесточили. «Спартак» и «Зенит» будут вынуждены меняться
Ну а для «Сочи» любое приобретение сейчас – победа. Судя по интервью спортивного директора «Сочи» Андрея Орлова, команда по составу на данный момент совсем не готова к премьер-лиге.
И мы хотим расширять лигу? У обоих клубов из ФНЛ свои сложности
Усманов помог Туле
Представители Алишера Усманова уже подтвердили информацию, согласно которой бизнесмен пожертвовал «Арсеналу» 600 миллионов рублей. После того, как тульский клуб попал в квалификацию Лиги Европы, руководство начало искать дополнительные источники финансирования и обратилось к Усманову. Также стало известно, что у ЦСКА был выкуплен Сергей Ткачев, который выступал за «Арсенал» до этого на правах аренды.
Для «Арсенала» это очень своевременная помощь. Костяк команды, которая, заняв шестое место, добилась права играть в отборе к еврокубкам, состоял из арендованных футболистов. Также у нескольких важных футболистов заканчивался контракт.
«Арсенал» попал в Лигу Европы, но кто в ней будет играть? Команда за лето может потерять весь состав
Теперь готовиться к историческому для Тулы сезону «Арсеналу» будет гораздо легче. Усманов помог лиге не только сохранить Влашича (как рассказал Евгений Гинер, помощь Усманова в переговорах с «Эверотоном» оказалась ключевой), но и сделал многое для того, что в грядущем сезоне «Арсенал» не повторил участь «Уфы».
Кудряшов мог переехать в «Спартак»?
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что клуб имел контакты со свободным агентом Кудряшовым, не продлившим контракт с турецким «Истанбулом».
«Красно-белые» были заинтересованы в услугах защитника, который может сыграть как в центре, так и на фланге, но москвичей смущал возраст футболиста. Несмотря на это, рассказал Цорн журналисту Ивану Карпову, клуб решился провести переговоры. Но стороны не сошлись на условиях личного контракта.
После того, как на Кубке «Париматч Премьер» Айртон не смог продолжить игру, могло показаться, что Цорн ошибся, не подписав Кудряшова, но «спартаковские» врачи уже сообщили:
- Серьезных повреждений у Айртона нет. Мы диагностировали у игрока ушиб левого голеностопного сустава.
В ближайшие дни он вернется в общую группу, - сказал руководитель медицинского департамента «красно-белых» Михаил Вартапетов изданию ТАСС.
Так что с левым защитником на данный момент проблем у Кононова не возникнет. Другой разговор, что под Айртоном на всякий случай всё равно должен оставаться игрок подмены.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт "Зенита", tulasmi.ru Антон Новодережкин/ТАСС
Бразилия смогла
В четвертьфинале Копы Америка один из главных фаворитов турнира (на бумаге, в плане игры на групповом этапе «селесао» и близко не были лучшими) встречался с Парагваем. За последние несколько розыгрышей Кубка Америки эти команды встречались несколько раз – и общий исход сложился не в пользу команды Тите. Так что была и дополнительная мотивация.
На этот раз у Бразилии получилось. В основное и дополнительное время команды, преодолевая сопротивление ужасного поля «Арены Гремио», так и не смогли забить друг другу ни одного мяча. Во втором тайме Парагвай остался в меньшинстве после того, как арбитр Роберто Тобар обратился к VAR. Поначалу он поставил пенальти за нарушение Фабьена Бальбуэна на Фирмино, но никого не удалял. После видеоповтора судья назначил только штрафной, зато показал красную парагвайскому защитнику.
Матч без голов перетёк в серию пенальти, хотя шансы снять вопросы раньше у Бразилии были, но Виллиан попал в штангу. По итогам одиннадцатиметровых «Селесао» прошли в полуфинал, где, возможно, встретятся с командой Аргентины. Возможно, нас ждёт классическое американское противостояние.
Правда, для этого Месси и компании нужно пройти неудобную Венесуэлу.
Заболотный покидает «Зенит»?
«Спорт-Экспресс» сообщает, что «Зенит» и «Сочи» достигли договорённости насчёт переезда форварда «Зенита» Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева. Оба футболиста вроде как не против сменить команду.
По информации РБК, клубы договариваются не только насчёт этих игроков. Источник сообщает, что покинуть «Зенит» могут ещё Роберт Мак и Миха Мевля.
Также сообщалось об интересе «Сочи» к Дмитрию Полозу, но форвард «Зенит» сейчас находится на просмотре в «Ростове» и, скорее всего, предпочтёт работать с Карпиным.
Лучше всего для Семака будет отправить в «Сочи» легионеров. Через год будет введён новый лимит, а в него чемпион России на данный момент не вписывается – из 14 иностранцев в составе на сезон 2020/2021 Семак сможет внести в заявку только 8.
Лимит ужесточили. «Спартак» и «Зенит» будут вынуждены меняться
Ну а для «Сочи» любое приобретение сейчас – победа. Судя по интервью спортивного директора «Сочи» Андрея Орлова, команда по составу на данный момент совсем не готова к премьер-лиге.
И мы хотим расширять лигу? У обоих клубов из ФНЛ свои сложности
Усманов помог Туле
Представители Алишера Усманова уже подтвердили информацию, согласно которой бизнесмен пожертвовал «Арсеналу» 600 миллионов рублей. После того, как тульский клуб попал в квалификацию Лиги Европы, руководство начало искать дополнительные источники финансирования и обратилось к Усманову. Также стало известно, что у ЦСКА был выкуплен Сергей Ткачев, который выступал за «Арсенал» до этого на правах аренды.
Для «Арсенала» это очень своевременная помощь. Костяк команды, которая, заняв шестое место, добилась права играть в отборе к еврокубкам, состоял из арендованных футболистов. Также у нескольких важных футболистов заканчивался контракт.
«Арсенал» попал в Лигу Европы, но кто в ней будет играть? Команда за лето может потерять весь состав
Теперь готовиться к историческому для Тулы сезону «Арсеналу» будет гораздо легче. Усманов помог лиге не только сохранить Влашича (как рассказал Евгений Гинер, помощь Усманова в переговорах с «Эверотоном» оказалась ключевой), но и сделал многое для того, что в грядущем сезоне «Арсенал» не повторил участь «Уфы».
Кудряшов мог переехать в «Спартак»?
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что клуб имел контакты со свободным агентом Кудряшовым, не продлившим контракт с турецким «Истанбулом».
«Красно-белые» были заинтересованы в услугах защитника, который может сыграть как в центре, так и на фланге, но москвичей смущал возраст футболиста. Несмотря на это, рассказал Цорн журналисту Ивану Карпову, клуб решился провести переговоры. Но стороны не сошлись на условиях личного контракта.
После того, как на Кубке «Париматч Премьер» Айртон не смог продолжить игру, могло показаться, что Цорн ошибся, не подписав Кудряшова, но «спартаковские» врачи уже сообщили:
- Серьезных повреждений у Айртона нет. Мы диагностировали у игрока ушиб левого голеностопного сустава.
В ближайшие дни он вернется в общую группу, - сказал руководитель медицинского департамента «красно-белых» Михаил Вартапетов изданию ТАСС.
Так что с левым защитником на данный момент проблем у Кононова не возникнет. Другой разговор, что под Айртоном на всякий случай всё равно должен оставаться игрок подмены.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт "Зенита", tulasmi.ru Антон Новодережкин/ТАСС