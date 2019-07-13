Светлана Ромашина: после всяких скандалов с уходами Глушакова, Комбарова за "Спартаком" не слежу

Светлана Ромашина, одержавшая победу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам, рассказала, смотрит ли перед соревнованиями матчи "Спартака", за который переживает.

"Не-не, пока вообще не до этого. После всяких скандалов с уходами Глушакова, Комбарова не слежу. Наступил уже мой чемпионат мира. Все негативные эмоции – в сторону!

Комментарии пользователей? Конечно, мы читаем новости. Но особенно не отвлекаемся. Приятные новости в художественной гимнастике, например", – цитирует Ромашину "Матч ТВ"
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Ромашина Глушаков Комбаров Спартак
0
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)