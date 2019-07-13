"Крылья Советов" со счетом 2:0 обыграли ЦСКА

В матче 1-го тура чемпионата России "Крылья Советов" одержали победу над ЦСКА.
Чемпионат России

1 тур

Голы: Соболев, 51, 58 (пен).

"Крылья Советов": Рыжиков, Комбаров, Бурлак, Карпов, Анюков (Терехов, 65), Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Антон (Тимофеев, 71), Гынсарь, Соболев (Радонич, 84).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Васин, Шарлия (Нисимура, 78), Бистрович, Ахметов (Бийол, 61), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Марадишвили, 88), Чалов.

Предупреждения: Васин, 31, Комбаров, 38, Шарлия, 46, Чалов, 77.
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов ЦСКА
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