- Испытываю приятные чувства. Выигрывать всегда приятно, особенно в первом туре и у ЦСКА. Отличная поддержка была. По игре, я думаю, мы выполнили установку. Встречали их на своей половине поля, использовали контратаки, использовали свои моменты.
Эпизод с жёлтой карточкой? Там была накладочка вроде. Надо посмотреть. В игре всё быстро произошло. Тяжело судить, надо разобрать момент.
- Правый фланг сегодня был активнее. Потому что приходилось сдерживать Фернандеса?
- У ЦСКА всегда правый фланг более активный, мы разбирали это. Сегодня делали акцент на то, чтобы их правый фланг выключить.
- Следующая игра против "Арсенала", придется выключать фланг, на котором играет ваш брат...
- Не первый раз уже играем [против друг друга]. Брат мне в жизни брат, но на поле мы в разных командах играем. Защищаем цвета разных команд. Так что никаких братств не будет.
Готовились ли к четырём защитникам у ЦСКА? К ней и готовились, они так играли на сборах. Помогло ли это нам? Возможно, они ещё не привыкли к этой схеме. Но я бы хотел акцентировать внимание на том, что мы сыграли дисциплинированно, выполнили установку тренера.
Держался за бедро во время матча? Коленом мне ударили. Ушиб небольшой, всё нормально, - приводит слова Дмитрия Комбарова корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
Дмитрий Комбаров: выигрывать всегда приятно, особенно у ЦСКА (видео)
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в первом туре чемпионата России
Фото: Rusfootball.info