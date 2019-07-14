"Краснодар" может приобрести форварда "Лос-Анджелеса" Диего Росси

"Краснодар" ведёт переговоры с "Лос-Анджелесом" о трансфере уругвайского нападающего Диего Росси.21-летний Росси является воспитанником "Пеньяроля". В "Лос-Анджелес" он перешёл в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Всего в составе американского клуба форвард принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 29 забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. Росси провёл 16 матчей за сборную Уругвая U20 и забил два гола."Краснодар" в минувшем сезоне занял третье место в Российской Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги чемпионов-2019/20.