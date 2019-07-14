Егор Сорокин: результат неплохой, но все хотели выигрывать

Защитник "Рубина" Егор Сорокин прокомментировал ничью с "Локомотивом" (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.



- Результат неплохой, но все хотели выигрывать. Тяжелый матч, особенно концовка. Немного подсели, играли на выезде. Матч можно занести в актив. Пенальти "Локомотив" не забил, и мы отыгрались. Это плюс для нас.



- Пенальти был?



- Честно, даже не спрашивал. Раз поставил - значит был.



- Что из себя представляет "Рубин"? Как собираетесь дальше играть?



- Прибавлять, приносить очки клубу. Что еще могу сказать?



- "Рубин" Бердыева и "Рубин" Шаронова чем отличается?..



- У каждого человека есть определенные требования, и понятное дело, что они тоже меняются. Какие требования у нас? Команда играет по другой системе. Не хотел бы сейчас говорить про эти моменты. Будем прибавлять, если так продолжим играть, физическую форму наберем, реализацию улучшим.



- Было болезненно переходить с игры в 5 защитников на игру в 4 защитника?



- Нет. Это часть меня, часть футбола. Я выполняю установку тренера. Полезен или не полезен - это показывает результат.



- Сейчас ты можешь сказать, что остаешься в "Рубине"?



- Гендиректор сказал, что пока предложений нет.



- В бомбардирской гонке участвовать будете в этом сезоне?



- Буду прилагать все усилия, чтобы команда добивалась результата. Конечно, забивать приятно. Не важно, "Спартак" это или другой клуб. Всем приятно.