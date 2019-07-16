РПЛ примет решение по стадиону "Оренбурга" в ближайшее время

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин прокомментировал позднее начало домашних матчей "Ростова", "Оренбурга" и ряда других клубов премьер-лиги.– В ближайшие дни будет решение по стадиону "Оренбурга". На данный момент его нет, – сказал Пышкин на пресс-конференции.– Дело в том, что мы выезжаем на стадион за 10 дней до матча и принимаем решение, – пояснил директор по безопасности и работе с болельщиками РФС Александр Мейтин. – Такая поездка будет совершена. Единственный вопрос, что у них должно остаться: это вопрос по вместимости. Стадион всех устраивает, команды говорят об этом. Я считаю, что на этом стадионе играть можно. Ждем решение бюро исполкома РФС.– Для "Оренбурга" будет сделано исключение? Или все-таки будут внесены изменения в регламент и допущены все стадионы вместимостью 8 тысяч мест?– Это прерогатива РФС. Есть два решения этого вопроса: или внести изменения в регламент, сделать в виде исключения стадион "Оренбурга".