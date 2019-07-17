"Спартак" и "Локомотив" интересуются Шюррле Как стало известно " Чемпионату ", московские команды "Спартак" и "Локомотив" проявляют интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. Фото: footballhd.ru

Ранее в немецких СМИ появлялась информация, что в услугах Шюррле заинтересованы несколько московских клубов, однако их названия не уточнялись. При этом отмечалось, что сам хавбек и его семья не против перебраться в Россию, так как его супруга Анна Шарыпова родом из Казахстана.



Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в "Фулхэме". Всего за лондонский клуб футболист сыграл 25 матчей. На счету игрока 6 результативных ударов. Контракт немца с "Боруссией" рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Германии Шюррле провёл 57 матчей и забил 22 мяча, став с ней чемпионом мира в 2014 году.



