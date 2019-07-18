Андрей Червиченко: из всех купленных в это межсезонье игроков, мне кажется, Мирзов самая полезная покупка Rusfootball.info прокомментировал переход в "красно-белую" команду Резиуана Мирзова. Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью дляпрокомментировал переход в "красно-белую" команду Резиуана Мирзова. Фото: Eurosport

- О Мирзове:



Мне нравится, неплохой игрок. Немножко перебарщивает с индивидуальными действиями, но по настрою и созданию проблем для соперников этот футболист вполне подойдёт "Спартаку", такого игрока и не хватает как раз команде. Зе Луиш ушёл, Луиз Адриано в основном проводит матчи в горизонтальном положении на газоне, рыдая и выпрашивая у судьи стандарт какой-нибудь. Воротам угрожать некому, а вот Мирзов как раз головная боль для соперников. Я ещё в прошлом сезоне удивлялся, как ему не хватило места в "Ростове". Говорили, что под игровую модель не подходит, видимо, и после прошлого сезона тоже не подошёл. Ну, зато удачно продали.



Подойдёт ли "Спартаку"? В эту команду футболисты часто покупаются не по системе подходит-не подходит, а просто чтобы кого-то купить. Причём желательно купить кого-то с точки зрения пиара, а качество футбола вторично (улыбается). И если смотреть на "Спартак" в матче с "Сочи" (1:0), то в такую команду не то что Мирзов, туда Месси и Роналду не очень подойдут. Поэтому про игровую модель в "Спартаке" говорить пока не стоит, её вообще нет, мяч бросили и бегайте как можете и умеете.



- Усилит ли Мирзов "Спартак":



С моей точки зрения, это усиление команды. Из всех купленных в это межсезонье игроков, мне кажется, Мирзов самая полезная покупка.



- О вероятном уходе Ломовицкого:



На мой взгляд, пока он не тянет на основу "Спартака". Ему нужно побольше опыта, а может дело в сыгранности или в таланте. Был у "Спартака" уже свой Месси, да и в целом каждый год кто-то такой возникает, но крайне редко кому-то удаётся соответствовать ожиданиям. Ломовицкому лучше играть в основе "Урала" или "Рубина", чем сидеть в запасе "Спартака". Хотя нужно помнить и историю ухода Погребняка из "Спартака", который потом продолжительное время играл на приличном уровне. Или того же Дзюбу, который сегодня вообще лучший форвард России. Но Ломовицкому, как мне кажется, лучше сейчас где-то поднабраться опыта, и если всё пойдёт хорошо, то вернуться всегда можно.



- О работе "Спартака" на трансферном рынке:



Проблема и в средней зоне, и в центре атаки. Вратарская позиция... Максименко хорошо отыграл с "Сочи", но не исключено что пойдут опять детские ошибки, и на него опять посыпится шквал критики. А учитывая травмы Селихова, мне кажется, Максименко и Реброва маловато. Что касается обороны, то Джикия и Рассказов проявляют себя очень хорошо, это бесспорные игроки основы, а все остальные вызывают вопросы.