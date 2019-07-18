"Я его сначала не узнал! Его Димка увидел: "Смотри, ван дер Сар". Он был с семьёй — с женой и двумя сыновьями — такими же высокими, как и он. Я подошёл к нему и говорю: "Привет, как дела?" На своём английском, он у меня хороший. Спрашиваю: "Помнишь меня? Вот ещё Дима Торбинский". Он сначала так неуверенно ответил: "Да, конечно". Я решил уточнить: "Я тебе забивал на Евро-2008. Я первый гол, а Димка — второй". Тогда он сразу: "А-а-а, всё! У вас классная команда была", — сказал Павлюченко, в интервью "Чемпионату".
Павлюченко – ван дер Сару: "Помнишь меня и Торбинского?"
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал фотографию со знаменитым голкипером национальной команды Нидерландов Эдвином ван дер Саром, которого он встретил на отдыхе вместе с другим экс-игроком национальной команды страны Дмитрием Торбинским.
"Я его сначала не узнал! Его Димка увидел: "Смотри, ван дер Сар". Он был с семьёй — с женой и двумя сыновьями — такими же высокими, как и он. Я подошёл к нему и говорю: "Привет, как дела?" На своём английском, он у меня хороший. Спрашиваю: "Помнишь меня? Вот ещё Дима Торбинский". Он сначала так неуверенно ответил: "Да, конечно". Я решил уточнить: "Я тебе забивал на Евро-2008. Я первый гол, а Димка — второй". Тогда он сразу: "А-а-а, всё! У вас классная команда была", — сказал Павлюченко, в интервью "Чемпионату".
"Я его сначала не узнал! Его Димка увидел: "Смотри, ван дер Сар". Он был с семьёй — с женой и двумя сыновьями — такими же высокими, как и он. Я подошёл к нему и говорю: "Привет, как дела?" На своём английском, он у меня хороший. Спрашиваю: "Помнишь меня? Вот ещё Дима Торбинский". Он сначала так неуверенно ответил: "Да, конечно". Я решил уточнить: "Я тебе забивал на Евро-2008. Я первый гол, а Димка — второй". Тогда он сразу: "А-а-а, всё! У вас классная команда была", — сказал Павлюченко, в интервью "Чемпионату".