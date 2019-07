Павлюченко – ван дер Сару: "Помнишь меня и Торбинского?"

View this post on Instagram

В 2008 году мы с Ван Дер Саром встречались на футбольном поле, и спустя 11 лет на пляже Майорки?Конечно же, я спросил помнит ли он игру против России на Евро 2008,он ответил, что у России была сильная команда???? @torbi_d.e