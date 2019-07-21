Панченко после поражения от "Рубина": в конце пошли атаковать, хотели победить

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко прокомментировал поражение во втором туре чемпионата России от казанской команды:

- В конце матча пошли атаковать, хотели победить. К сожалению, этот гол испортил праздник нашим истинным болельщикам. У нас были моменты, но результат не получился. Уже думаем о следующей игре.

Жесткий разговор в раздевалке с Хохловым? Пусть он останется в раздевалке, - цитирует Панченко sport24.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Динамо Рубин Панченко
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