Панченко после поражения от "Рубина": в конце пошли атаковать, хотели победить

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко прокомментировал поражение во втором туре чемпионата России от казанской команды:- В конце матча пошли атаковать, хотели победить. К сожалению, этот гол испортил праздник нашим истинным болельщикам. У нас были моменты, но результат не получился. Уже думаем о следующей игре.Жесткий разговор в раздевалке с Хохловым? Пусть он останется в раздевалке, - цитирует Панченко sport24.