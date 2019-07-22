Юрий Дюпин: пацаны молодцы, выдержали, дотерпели, ждали момент свой, он появился и реализовали

- Очень много эмоций, пацаны молодцы, выдержали, дотерпели, ждали момент свой, он появился и реализовали. В основном во втором тайме "Динамо" играло забросами, а на выходах я люблю играть, мне так играть комфортно, поэтому они облегчали нам ситуацию. И пацаны бежали перекрывали других игроков. Если бы соперник играл через короткий пас, через середину, мне кажется, было бы сложнее. Очень рад, хочется сейчас отдохнуть и переварить все.- Наоборот, мне кажется, при такой атмосфере легче играть. Это при пустых трибунах не то. А тут такая атмосфера. Мне кажется, ради этого дети и мечтают стать профессиональными футболистами.