- Очень много эмоций, пацаны молодцы, выдержали, дотерпели, ждали момент свой, он появился и реализовали. В основном во втором тайме "Динамо" играло забросами, а на выходах я люблю играть, мне так играть комфортно, поэтому они облегчали нам ситуацию. И пацаны бежали перекрывали других игроков. Если бы соперник играл через короткий пас, через середину, мне кажется, было бы сложнее. Очень рад, хочется сейчас отдохнуть и переварить все.
- Как вам игралось при такой атмосфере? Шумные болельщики хозяев за воротами не мешали?
- Наоборот, мне кажется, при такой атмосфере легче играть. Это при пустых трибунах не то. А тут такая атмосфера. Мне кажется, ради этого дети и мечтают стать профессиональными футболистами.
Официальный сайт ФК "Рубин"
Юрий Дюпин: пацаны молодцы, выдержали, дотерпели, ждали момент свой, он появился и реализовали
Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин в интервью клубному ТВ, в котором рассказал о победе над "Динамо" (1:0).
Юрий Дюпин. Фото: БИЗНЕС Online
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