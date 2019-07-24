- Лоренсо вполне может покинуть "Спартак" этим летом. Его контракт заканчивается через год, но не исключаю, что Мельгарехо не доиграет сезон в Москве. Однако на данный момент никаких переговоров по его трансферу мы не ведем, - приводит слова агента sport24.
В прошедшем сезоне Мельгарехо провёл за "красно-белых" 23 матча, трижды забил и отдал три голевые передачи.
Агент Мельгарехо: Лоренсо может покинуть "Спартак"
Агент полузащитника "красно-белых" рассказал, что футболист может уйти уже этим летом
Фото: официальный сайт "Спартака"
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