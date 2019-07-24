Резиуан Мирзов попал в заявку "Спартака" на матч против "Тамбова"

Новичок московского «Спартака» Резиуан Мирзов попал в заявку команды на матч 3-го тура РПЛ против «Тамбова».Отмечается, что российский футболист взял себе 9-й номер, под которым ранее выступал нападающий Зе Луиш. Последний покинул команду этим летом и подписал контракт с «Порту».Что касается Мирзова, то он перебрался в Москву из «Ростова».Добавим, что матч с «Тамбовом» красно-белые проведут в гостях 27 июля. Начало поединка – 16.30 мск.