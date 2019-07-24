Новичок московского «Спартака» Резиуан Мирзов попал в заявку команды на матч 3-го тура РПЛ против «Тамбова».
Отмечается, что российский футболист взял себе 9-й номер, под которым ранее выступал нападающий Зе Луиш. Последний покинул команду этим летом и подписал контракт с «Порту».
Что касается Мирзова, то он перебрался в Москву из «Ростова».
Добавим, что матч с «Тамбовом» красно-белые проведут в гостях 27 июля. Начало поединка – 16.30 мск.
Sovsport.ru
Резиуан Мирзов попал в заявку "Спартака" на матч против "Тамбова"
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