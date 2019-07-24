Кирилл Комбаров: Лига Европы для Тулы - историческое событие

Для Тулы это историческое событие. Думаю, все футболисты понимают меру ответственности и готовы на 100% выступить.
Я думаю, на такие матчи даже не нужно настраивать команду. Мы внесли определенный вклад. На нас большая ответственность перед болельщиками, перед руководством клуба, перед всеми. Эмоции зашкаливают. Я соскучился по матчам Лиги Европы и Лиги Чемпионов - цитирует Комбарова официальный сайт "Арсенала"
Первый для "Арсенала" матч отборочного цикла Лиги Европы пройдет на 25 июля на Центральном стадионе в Туле.
Источник: официальный сайт "Арсенала" (Тула)