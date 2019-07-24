Кирилл Комбаров: Лига Европы для Тулы - историческое событие

Экс-спартаковец Кирилл Комбаров накануне отборочного матча Лиги Европы против "Нефтчи" поделился на официальной предматчевой пресс-конференции ожиданиями от встречи
Кирилл Комбаров. Фото: официальный сайт "Арсенала"
Для Тулы это историческое событие. Думаю, все футболисты понимают меру ответственности и готовы на 100% выступить.


Я думаю, на такие матчи даже не нужно настраивать команду. Мы внесли определенный вклад. На нас большая ответственность перед болельщиками, перед руководством клуба, перед всеми. Эмоции зашкаливают. Я соскучился по матчам Лиги Европы и Лиги Чемпионов - цитирует Комбарова официальный сайт "Арсенала"

Первый для "Арсенала" матч отборочного цикла Лиги Европы пройдет на 25 июля на Центральном стадионе в Туле.

Источник: официальный сайт "Арсенала" (Тула)

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Арсенал Тула Комбаров К.
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