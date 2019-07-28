Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
- Какие ощущения от победы в дерби?
- Было очень тяжело. Был хороший ритм. "Локомотив" – плотная команда, но мы хорошо сыграли и добились заслуженной победы.
- Вы подсели в конце и было видно, что было тяжеловато. С чем связано?
- Немного устали и подсели. Это нормально, когда одна команда ведет, а другая хочет забить гол.
- Было много фолов сегодня.
- Игра получилась агрессивной. Оно и понятно. Сегодня было дерби.
Кристиян Бистрович: игра была агрессивной, но это дерби
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