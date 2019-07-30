"Эвертон" сделали предложение "Барселоне" о покупке 22-летнего полузащитника Малкома, информирует sport.es.
Однако сам бразилец отказался от этого варианта, так как уже согласовал условия личного контракта с "Зенитом", предложение которого более выгодно.
Ранее стало известно, что российский клуб готов заплатить за 22-летнего бразильца 39 миллионов евро и еще возможные бонусы.
Кроме того, у Малкома было предложение из Китая (также сообщалось о дортмудской "Боруссии) и из США (MLS).
В прошлом сезоне нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.
"СЭ"
Источник: Малком отказал "Эвертону" ради перехода в "Зенит"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»