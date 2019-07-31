Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, какие позиции хотел бы укрепить.
"Я тоже жду конкретики, что касается трансферов. Что касается позиций, то идеально было бы укрепить среднюю линию, линию атаки и оборону.
Скоро пойдут сложные игры, и нам хотелось бы, чтобы группа игроков, которая могла бы успешно играть, была увеличена. Если нет, то будем давать шанс молодым проявить себя в играх с сильными соперниками", - цитирует Семина Sport24.
Юрий Семин: жду конкретики по трансферам
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