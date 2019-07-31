"Бешикташ" может перехватить Шюррле у "Спартака"

"Бешикташ" сделает последнее предложение полузащитнику дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Transfer Haberleri в Twitter.Как ранее стало известно, немецкий полузащитник во вторник 30 июля прибыл в Москву и успешно прошел медобследование. В среду 31 июля "Спартак" должен официально объявить о переходе 28-летнего футболиста.Красно-белые планируют взять Шюррле в аренду. Также в аренде немец провел сезон-2018/19 – Шюррле выступал за английский "Фулхэм".