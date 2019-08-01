Кевин Кураньи рассказал, чем его обидел переход Шюррле в "Спартак"

Бывший игрок "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи оценил переход своего бывшего партнера по национальной команде Андре Шюррле из "Боруссии" в "Спартак" на правах аренды."Каждый футболист может многому научиться в другой стране. А российский чемпионат выигрывает от наличия в командах зарубежных опытных игроков. Я желаю Андре успеха в этой прекрасной стране.Но как бывший игрок "Динамо" хочу сказать — его новым клубом не должен был становиться "Спартак", наш главный соперник", — цитирует Кураньи GPA.