Сергей Веденеев: аргументы тех, кто против VAR, — предсмертные судороги противников прогресса

Бывший футболист "Зенита"высказался в поддержку системы видеопомощи арбитрам (VAR).- Аргументы тех, кто против VAR, — предсмертные судороги противников прогресса. Я за VAR — двумя руками. Футбол сейчас плотный, из-за чего судье часто перекрывают обзор. Стали охотней бить локтями, по ногам, хватать за футболку в штрафной. Это осточертело. Как и симуляции — они достали. Для меня, работающего с детьми, важно и то, что с помощью VAR вырастет новое поколение игроков, которые будут честно играть в футбол, без ударов исподтишка и картинных падений.Говорят, что VAR отнимает много времени. Во-первых, видеоассистенты научатся лучше работать. Во-вторых, кто считал, сколько времени уходит на валяние симулянтов на газоне и прочие футбольные "хитрости". С системой VAR их станет меньше. Тем более что мяч в игре и без того находится в среднем всего 21 минуту за тайм, — сказала Веденеева