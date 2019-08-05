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Игорь Акинфеев: ЦСКА нужен дядька в центре поля - как Яновский, Рахимич или Вернблум

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о смене поколений в «армейском клубе».

"Судьбу не выбирают. Рано или поздно все заканчивают. И команда завершает своё существование как долго живущий вместе коллектив. Про нынешний ЦСКА скажу главное – команда может прогрессировать.

Долгим ли будет процесс роста? Этого пока не понимает никто. Надеюсь, у ЦСКА ещё будут приобретения. Нам очень нужен дядька в центр поля, который брал бы бразды в свои руки и вёл за собой. В ЦСКА всегда были такие игроки. Сначала Яновский, потом Рахимич, в последние годы Вернблум. С таким партнёром и молодые прогрессировали бы быстрей. Останься Понтус в ЦСКА, нынешние пацаны за год сделали бы огромный скачок", - цитирует Акинфеева "Чемпионат".

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Теги: Рахимич Яновский Вернблум Акинфеев ЦСКА
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