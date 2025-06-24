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Источник: "Севилья" заинтересована в покупке Кассьерры

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра может перейти в «Севилью».
Фото: ФК "Зенит"
Испанский клуб уже сделал запрос по условиям потенциального трансфера, сообщает журналист Уриэль Югт в соцсети.

Ранее сообщалось, что колумбийский нападающий готов рассмотреть предложения от других команд.

Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 9,4 млн евро.

В сезоне-2024/25 колумбиец принял участие в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах. 28-летний нападающий забил 12 голов, а также отдал пять результативных передач.

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