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Евгений Ловчев: в составе "Спартака" остались какие-то экскременты. Дурно пахнущая масса

Известный футбольный эксперт, бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграли вничью с "Динамо" (0:0).

"До удаления Эсекиэля Понсе красно-белые играли откровенно плохо, но это не удивляет. Сильные футболисты уехали, а те, кто остались — это, в основном, как бы поприличнее выразиться, экскременты. Какая-то дурно пахнущая масса… Новичков я, разумеется, не беру.

Серьезно, такой слабой полузащиты в команде, претендующей на призовые места, я давно не помню. Аяз Гулиев, Георгий Мелкадзе, Александр Ташаев, Александр Ломовицкий, который недавно уехал в Тулу… Не вижу, за счет чего эти люди могут показывать хороший футбол. Да, в меньшинстве "Спартак" прибавил, но в чем? Команда просто билась, только и всего. А играть лучше не стала.

Во втором тайме за "Спартак" дебютировал Андре Шюррле. Пока немец меня не впечатляет. Это не тот игрок, который возьмет мяч и обыграет нескольких соперников. Шюррле нужно время, чтобы наладить взаимопонимание с партнерами…

Вот атмосфера на трибунах понравилась. Клуб в какой-то степени пошел на поводу у болельщиков, убрав всю старую гвардию во главе с Денисом Глушаковым. За тот "Спартак" фанаты не хотели болеть, а теперь опять начали поддерживать. Другое дело — поддерживать пока некого. Команда еще не сложилась", - цитирует Ловчева "Советский спорт".

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Теги: Ловчев Спартак
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