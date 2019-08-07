Муравьев обжаловал решение суда об отказе в взыскании более 2 млн с "Динамо"

Экс-гендиректор "Динамо" Евгений Муравьев подал апелляционную жалобу на решение Савеловского районного суда. 10 июля суд отказал в удовлетворении иска о взыскании 2 млн 400 тыс. рублей за незаконное увольнение. Об этом рассказала пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова."31 июля со стороны истца была подана краткая апелляционная жалоба. Она остается без движения до подания полной", — сказала Михайлова.Муравьев занимал пост гендиректора "Динамо" с сентября 2016-го по март 2018 года. По решению совета директоров клуба сотрудничество с Муравьевым было досрочно прекращено, а клуб возглавил Сергей Федоров.