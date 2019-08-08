Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Шнякин поделился мнением о том, насколько полезным для "Спартака" может стать арендованный у дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.
"Не вижу конфликта интересов. Больше смущает то, что в трансферах "Спартака" нет системы. Шюррле — довольно универсальный футболист и может действовать в любой точке группы атаки. Большой мастер, отлично адаптирующийся к требованиям тренера. Особо заострил бы внимание на том, что он немец, у него другой менталитет. Уверен, что он не просто приехал зарабатывать деньги — будет доказывать свою состоятельность. Кроме того, жена Андре из Казахстана. Вполне возможно, она повлияла на его выбор.
Большой вопрос, способен ли он на это (вернуть игровые кондиции). Есть ощущение, что Шюррле не вернется на ультрауровень. Но даже в таком состоянии он способен заблистать в РПЛ. Как ни крути, он приехал к нам не с пляжа. Будет набирать от матча к матчу, как принято в Европе. Кстати, думаю, в дебютной встрече с "Динамо" он и не планировал выходить на целый тайм. Так сложились обстоятельства.
Сможет ли немец перезапустить свою карьеру? А почему бы и нет? Но многое зависит от удачи. Фарфан классно и органично вписался в систему железнодорожного клуба. Иногда кажется, что это было неожиданно даже для Семина. Немцу хочется пожелать удачи, "Спартак" стал статуснее с приходом Шюррле", — цитирует Шнякина "RT на русском".
Дмитрий Шнякин: есть ощущение, что Шюррле не вернется на ультрауровень, но может заблистать в РПЛ
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