Василий Уткин откроет футбольную школу

Журналист и блогеробъявил об открытии детской футбольной школы.- Я не строю далеко идущих планов, просто делаю, что нравится и что считаю нужным. Правильное продолжается само.В минувшую субботу, позевывая, я ехал на важное мероприятие своих новых партнеров. Понимая – надо. И оказался в каком-то немыслимом море детей и еще более сумасшедшем океане их родителей. Океан бушевал сильнее – дети знали, что их ждет, и внутренне готовились. Мегатурнир, пацаны приехали не то что со всей России – из разных стран. Так начинался огромный турнир футбольной школы "Юниор". Это крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире футбольно-академических франшиз.А я теперь часть этого движения. Мы открываем детскую футбольную школу, мы – это футбольный клуб "Эгриси". Мы районная команда, и у себя в округе, по месту жительства команды почти – в Марьиной Роще мы по лицензии «Юниора» открываем футбольную школу для детей, полагаем – до 8 лет.И футболисты "Эгриси", самые лучшие, будут в этой школе заниматься с детьми. А они, я надеюсь, будут приходить и болеть за нас. У нас сложный год – мы вышли в Высшую лигу СВАО. И мы, конечно, поборемся. Думаю, одной школой мы не ограничимся. Но это будет потом, конечно.А пока мы стали частью большого движа, нам сказали "Добро пожаловать!", а мы в нетерпении. Наши новоявленные игроки-тренеры вовсю штудируют необходимые для того, чтобы нас допустили до работы по высокому юниорскому стандарту, тесты, – написал Уткин.