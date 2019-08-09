Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кириченко оценил трансферы армейцев в нынешнее межсезонье.
"Во-первых, трансферная кампания не закончилась. Как тренер, я бы, наверное, был доволен. В первую очередь ЦСКА удалось сохранить Влашича — человека, который в одиночку может сделать результат. Он лидер команды. Бекао — потеря. Он бы помог обороне ЦСКА. Согласен с Акинфеевым, что красно-синим нужен "дядька" в полузащите. В середине поля собраны сильные, креативные ребята, но они пока молоды и нестабильны. Вернблума в этом смысле сложно кем-то заменить, а такой человек, как Понтус, ЦСКА не помешал бы. Хотя, возможно, Виктора Гончаренко устраивает полузащита, с которой можно постоянно играть в атаку.
Без «дядьки» в центре поля чемпионат выиграть реально, но очень сложно. ЦСКА — задорная, творческая команда, но титулы берут, как правило, те, кто более стабилен. На мой взгляд, в этом сезоне требовать от армейцев чемпионства еще нельзя. Дайте им еще год. Хотя при удачном стечение обстоятельств они по итогам чемпионата могут оказаться и на первом месте", — цитирует Кириченко Sportbox.
Дмитрий Кириченко: ЦСКА нужен "дядька" в полузащите
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