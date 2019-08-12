- За ним уже год следят скауты европейских клубов. В частности, матчи Зелимхана еще в прошлом сезоне просматривали представители итальянских команд, — приводит РБК слова источника, близкого к футболисту, отметив, что одним из таких клубов был "Удинезе".
Также источник сообщает, что официальных предложений "красно-белым" пока не поступало.
Источник: "Удинезе" и другие итальянские клубы заинтересованы в Бакаеве
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев, по информации СМИ, может продолжить карьеру за рубежом
Фото: официальный сайт "Спартака"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»