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Зелимхан Бакаев: новый лидер "Спартака" - это громко сказано

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев после победы в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (3:1) рассказал, как относится к тому, что его называют новым лидером команды.

"Новый лидер — это ещё громко сказано. После двух-трех игр ты не становишься лидером. Надо год за годом показывать классную игру, забивать, отдавать. Только тогда, может быть, скажу — да, лидер. А сейчас только начало. Много работы предстоит.

Что больше нравится — гол или ассист? Мне любой гол приносит удовольствие. Даже если я в нём не участвовал. Так что отдать или забить — без разницы. Ловлю удовольствие от каждого гола команды.

От матча с ЦСКА жду только победы! Чего ещё можно ждать? Ни шагу назад — только вперёд!", - цитирует Бакаева Sport24.ru.

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Теги: Бакаев Спартак Ахмат
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