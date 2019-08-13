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РПЛ отменила пресс-конференцию после тура

Лига отказалась общаться с прессой по итогам прошедших выходных
Обычно она проводится после каждого тура. На ней присутствуют глава судейского комитета РФС, директор по безопасности и другие представителей лиги.

На этот раз журналисты были уведомлены, что встречи не состоится. Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале написал:

- В РФС проходит совещание, но оно внутренне и на нем от Лиги только Чебан, который не принимает участия в пресс-конференциях. Но там и Егоров, который на пресс-конференции нужен, но встречу со СМИ банально можно было сдвинуть по времени и не отменять с указанием странной причины.

Возникшая ситуация удивила многих, прежде всего судейский корпус, который готов к общению и Егоров, который не собирается играть в прятки, сегодня найдёт возможность ответить на все актуальные вопросы СМИ самостоятельно.

Совещание идёт и к 13:00 закончат, прессуха была на 15:00, так в чем проблема?

Надеюсь РФПЛ вернёт общение со СМИ, - написал журналист.

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Теги: РПЛ Егоров
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