» » Ордец: Зеленский настроен мириться с Путиным

Ордец: Зеленский настроен мириться с Путиным

- У меня родители живут в так называемой зоне АТО. Смотрю, как из Киева освещают жизнь в Донбассе — и всё совершенно не так. Говорят одно, а на деле другое. И так уже давно.

Дай Бог, чтобы всё было хотя бы так же спокойно, как сейчас. Уверен, новый президент о чём-то да договорится. Надеюсь, в ближайшее время это закончится, и люди заживут мирно. Наши народы всю свою историю шли рядом, и я не хочу вражды.

Зеленский открыто призывает к диалогу с Путиными, они созваниваются. Порошенко, насколько я слышал, даже не хотел с Путиным иметь дела. А новый президент настроен мириться.

Я не ходил на выборы президента. Не специально, так получилось, были планы. Но болел за Зеленского и процентов на 90 чувствовал, что он станет президентом. Он и победил Порошенко с большим отрывом, - приводит слова игрока sport24.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Ордец Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Ордец: Зеленский настроен мириться с Путиным
Диего Коста травмировался
Источник: "Спартак" перехватил Шюррле у "Локомотива" 2
Григорьянц: Миладинович вызван на заседание, чтобы разобрать эпизод с Чаловым 7
"Жирона" расторгла контракт с Думбия 3
Александр Егоров: за комментариями – в пресс-службу РФС 2
Несчастный Чалов. Сборная неудачников 5-го тура
Мэрия Львова потребовала от "Карпат" расследовать, почему прозвучал ремикс Moscow Never Sleeps 1
Семин получил орден Александра Невского 14
"Ахмат": Даудов пожал руку судье. Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку 9
Тренер "Селтика": "Зенит" не делал предложения по Форресту
Украинский защитник Иван Ордец: ваша лига сильнее украинской 1
Семин: результативность Смолова? Может, мы где-то недорабатываем, может, он мало работает 2
Перишич перешел в "Баварию"
РПЛ отменила пресс-конференцию после тура 6
Гендир "Крыльев": отставка Божовича? Это всё на уровне слухов
Агент Рибери: "Локо" действительно заинтересован в услугах Франка, но его семье тяжело переехать 7
Юрий Семин: "Краснодар" усилился лучше всех 3
Источник: "Спартак" предложил "Галатасараю" 10 млн за Дианье 18
Сергей Рыжиков: турнирное положение ещё можно исправить
В «Спартаке» новый Промес, в Петербурге – монструозный Дзюба. Сборная лучших игроков 5-го тура 8
Юрий Семин: должны исключить судейские ошибки и человеческий фактор в VAR 2
Источник: ЦСКА интересуется форвардом "Интера" 13
Юрген Клопп: нужно оставаться голодными
"Краснодар" против "Порту" поддержат около ста болельщиков
Бабаев о поисках нападающего: выбор не всегда делается в пользу РПЛ 1
Юрий Семин: Комличенко? Не знаю, я много кого жду 1
Икарди согласовал контракт с "Юве"
Появилось видео, на котором президент "Ахмата" хватает арбитра Сухого за руку 32
Не дрожать на «Драгау». «Краснодар» попытается остаться в Лиге чемпионов 3
Все новости