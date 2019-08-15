Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил уровень команд РПЛ, а также рассказал о функциональном состоянии своей команды.
"Не так много матчей сыграно, но чемпионат стал более агрессивным. Когда уже будет понятно, кто за что борется, все откатится на прошлогодний уровень. "Спартак" и "Краснодар" хорошую кампанию провели, ЦСКА возмужал, "Динамо" проводит прекрасную селекцию. Конкурентов стало больше. Те кандидаты на первое место, которые были, они и остались. "Динамо" и "Ростов" должны подтянуться. Набирается 7-8 крепких команд, с которыми будет сложно.
Команда в нормальном функциональном состоянии. Есть футболисты, которым нужно добирать кондиции. Кому-то нужно почувствовать игровой тонус. Стараемся привести команду к балансу. Продолжаем готовиться. В сентябре у нас возможности тренироваться как таковой не будет", - цитирует Семака Sport24.
Сергей Семак: в РПЛ набирается 7-8 команд, с которыми будет сложно
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