Миодраг Божович: вопрос результата был только один, сколько мы голов забьем

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над "Уралом" (3:1).



"Сколько я работаю, столько верю в победу команды. Но, наверное, не ожидал, что будем вести в счете 3:0. Каждая игра складывается по-своему, этим футбол и интересен. Удаление нам помогло, потом что они играли в меньшинстве. Вопрос результата был только один, сколько мы голов забьем", - сказал Божович.