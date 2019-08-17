Валерий Рейнгольд: надеюсь, что "Спартак" выиграет у ЦСКА 2:0

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- Я говорил вещи абсолютно реальные. Нельзя же играть так плохо, как в первом тайме. Если бы они весь матч провели хотя бы так, как второй тайм, там был бы пяток. Но они в первой половине игры пешком ходили. Видно, в перерыве был серьезный разговор в раздевалке. Потому что на второй тайм совершенно другая команда вышла. Но все равно полностью собраться они не смогли. Они просто не были настроены на эту игру. А когда нет настроя на матч - это преступление перед футболом. Настрой - это тогда, когда футболист заряжен на игру, когда у него полная самоотдача на поле, когда он честно выполняет свою работу. А когда трое бегают, а остальные стоят и смотрят - о каком футболе здесь можно говорить? Хорошо, что в команде есть Максименко и Шюррле - если бы их не было, «Спартак» эту игру не вытащил бы.- Будет очень интересный матч. В плане игры, откровенно говоря, ни те, ни другие сейчас не блещут. Конечно, преимущество, небольшое перед матчем, мне кажется, у спартаковцев. Они играют на своем поле, плюс все-таки у «Спартака» в отношении игроков команда чуть-чуть сильнее: там и Шюррле будет играть, и Тиль... Понсе только из-за дисквалификации не сыграет. А в остальном все опять же зависит от настроя. Всегда в дерби на первый план выходил характер - кто будет неуступчив, тот этот матч и выиграет. На поле надо горбатиться. Сумеют они настроиться на игру и выйти на поле работать - все будет в порядке. Нет - ЦСКА им парочку мячей положит.- Не люблю прогнозы. Я надеюсь, что после последнего матча спартаковцы сделают определенные выводы. Если все сложится, как я думаю, то ЦСКА будет сложно, и «Спартак» 2:0 выиграет. Надеюсь на это.Автор: