Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказал свое мнение насчет судейства в РПЛ в первых турах чемпионата. По его словам, судейство на данный момент не соответствует уровню турнира.
"Судьи в этом матче допустили ошибки, которые не соответствуют уровню нашего чемпионата. Чемпионат стартовал интересно: много интересных результативных матчей. Но после каждого тура у нас идет имеющее под собой все основание обсуждение качества судейства.
Судейство должно соответствовать правилам и духу игры. А у нас нарушаются и правила, и дух. Это особенно неприятно, потому что на волне успеха домашнего чемпионата мира у нас выросла посещаемость. Даже болельщики, которые не ходили на футбол, стали интересоваться футболом, они ждут интересной и честной борьбы.
Говорят, что у нас мало арбитров. Надо, во-первых, отказаться от этой теории. А во-вторых, готовить арбитров с низших лиг до РПЛ. В хоккее тоже говорили, что у нас мало арбитров, когда создавалась КХЛ. Но за короткое время была создана система поощрения, наказания, оценки арбитров.
Знаю, что РФС и РФПЛ всерьез озабочены проблемой судейства, потому что это важный фактор игры, который может либо создать условия для хорошей игры, либо их разрушить. Что касается приглашения иностранных арбитров, это было бы проще, если бы у нас была международная лига. Нам нужно всем футбольным сообществом, во-первых, осознать ситуацию. А во-вторых, не искать, кто виноват, потому что это и так понятно. Нужно решать, что делать. Потому что без прогресса в судейском деле не будет прогресса во всем нашем футболе. А все предпосылки к этому прогрессу у нас есть", - цитирует Медведева Sport24.
Гендиректор "Зенита": РФС и РФПЛ всерьез озабочены проблемой судейства
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