Быстрый Филипп, забивные Миранчуки и полный Ордец. Оценки за матч «Динамо» – «Локомотив»

«Динамо» с «Локомотивом» бодро выступили на разогреве перед главным дерби: наконец показали себя новички бело-голубых, но результат снова сделала троица воспитанников красно-зелёных.

Фото: twitter.com/fclokomotiv