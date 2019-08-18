» » Быстрый Филипп, забивные Миранчуки и полный Ордец. Оценки за матч «Динамо» – «Локомотив»

Быстрый Филипп, забивные Миранчуки и полный Ордец. Оценки за матч «Динамо» – «Локомотив»

«Динамо» с «Локомотивом» бодро выступили на разогреве перед главным дерби: наконец показали себя новички бело-голубых, но результат снова сделала троица воспитанников красно-зелёных.
Фото: twitter.com/fclokomotiv
«Динамо»

Лещук – 4.0. Беспокоиться о потере Шунина не стоило: в отличие от Антона, Лещук даже потащил штрафной от «Локомотива» и вообще проявил себя квалифицированным и спокойным вратарём, дальние удары фиксировал намертво, другие парировал без опасных последствий. Похоже, вполне способен конкурировать с капитаном.

Паршивлюк – 3.0, Плиев – 3.0. Заурбек был чуть надежнее в обороне, но его подключения в атаку – зрелище не для слабонервных и точно не для тренера, собирающегося активно атаковать флангами. Паршивлюк пару раз упустил Идову, в атаке тоже сильно не помог.

Рыков – 2.5, Шуньич – 3.0. «Динамо» вроде бы справилось с фланговой передачей, Рыков завладел мячом, но сразу после первого касания его потерял и воткнулся в подкате в Крыховяка. Шуньич результативных ошибок не допустил, но терять мяч, привозить опасный штрафной и садиться на жёлтую во втором тайме не стоило.

Каборе – 3.5, Нойштедтер – 3.0. Роман сделал 5 перехватов, у Шарля 3 удачные попытки отбора из трёх, но по оборонительной статистике ничего выдающегося. Каборе смотрелся ярко за счёт великолепных точных переводов.

Шиманьски – 3.0, Н’Жи – 3.0. Одинаковые оценки и совершенно разные перфомансы. Шиманьски быстро сел на жёлтую и продолжил злить судью – поляка пришлось менять, так и не дождавшись пользы в атаке. Клинтон заработал голевой штрафной, но ударом прямо в руки Гильерме и своим постоянным тупняком в атаке должен был выбесить партнёров и болельщиков.

Филипп – 4.0, Шейдаев – 2.5. Макс мгновенно начал отрабатывать потраченные на него деньги, но по итогу дебют оказался не таким впечатляющим: 1 гол с 7 ударов – лучше, чем у Кирилла Панченко, но пока не на 20 миллионов. Тем не менее, немец, в отличие от того же Н’Жи, понимал, куда и когда надо пасовать. Что до Шейдаева, то «Динамо» по-прежнему нужен форвард, тут ничего не меняется.


Кардозу – 2.5, Ордец – 2.0, Грулёв – 3.5. Иван Ордец на неделе зажёг своим интервью про настроенного мириться с Путиным Зеленского, но на футбольном поле получилось хуже. Антон Миранчук просочился мимо него к воротам как через дуршлаг, в котором Иван был отверстием. Грулёв хорошо вышел, вывел Н’Жи почти 1 на 1. Кардозу похвалить не за что.

«Локомотив»

Гильерме – 3.5. Как и коллега, совершил 5 сэйвов, но не таких впечатляющих. Тем не менее, свою работу выполнил качественно.

Игнатьев – 2.5, Идову – 3.5. Игнатьеву повезло, что Н’Жи играл без головы – Владу пришлось очень тяжело, оппонента он упускал постоянно. Идову закрыл свой фланг в обороне и пару раз неплохо сбегал вперёд.

Чорлука – 3.5, Хёведес – 3.5. Центральные защитники «Локо» не привозили голы, пенальти и опасные штрафные, но могли бы получше страховать партнёров.

Крыховяк – 3.5, Баринов – 3.0. Поляк тяжеловато вкатывался в игру, фолил, но потом пришёл в себя и компенсировал всё в атаке, заработав пенальти. Опасный штрафной во втором тайме – тоже его заслуга. Баринов продолжает прогрессировать в паре с паном Крыховяком, который уже шикарно говорит по-русски.

Жемалетдинов – 3.5, Алексей – 3.5, Антон – 4.0. Рифат смотрелся хуже братьев, но голевая на победный есть голевая на победный. Алексею пришлось аж дважды исполнять пенальти – оба раза великолепно справился. Ну а Антон стал главным вдохновителем и автором победного гола, красава. Удар со штрафного тоже получился хороший. Трио воспитанников продолжает решать.

Смолов – 3.0. Филипп с 7 ударов забил хотя бы раз, а Фёдор так и не смог. Конечно, Джорджевич приобретается как вторая опция в атаку, но если у Луки пойдёт, Смолову с такой реализацией ничего не гарантировано.

Джорджевич – б/о, Живоглядов – б/о. Несмотря на приход черногорца, Сёмин не изменил себе, совершив замены поздно и не все.

Фото: twitter.com/fclokomotiv, vk.com/fcdm_official


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Теги: Динамо Локомотив Филипп Миранчук Ан.
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