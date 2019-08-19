Матюнин признал только одну ошибку - незасчитанный гол Ригони

Главный арбитр матча между "Зенитом" и "Ахматом" Алексей Матюнин рассказал, почему считает правильным своё решение не назначать пенальти за попадание мяча в руку Антону Швецу.

Фото: ФК "Зенит"