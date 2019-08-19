Главный арбитр матча между "Зенитом" и "Ахматом" Алексей Матюнин рассказал, почему считает правильным своё решение не назначать пенальти за попадание мяча в руку Антону Швецу.
— Почему не назначили пенальти в ворота «Ахмата»? Не было ли там игры рукой со стороны Швеца?
— В том эпизоде защитник действительно сыграл в мяч рукой, но если вы посмотрите внимательно, то увидите, что мяч попал ему в руку от его же колена. А, согласно изменениям в правилах, которые действуют с начала нового сезона, это не является нарушением. Правильное решение здесь — продолжить игру.
— Правильно ли отменен гол Ригони?
— Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка.
— Одна из претензий «Зенита» заключалась в том, что вы не добавили время в конце матча?
— Было добавлено четыре минуты к концу второго тайма. Да, действительно я мог добавить еще, но вы видели, что в конце матча была потасовка и была вероятность, что в следующем эпизоде это все могло перерасти во что-то более серьезное. Поэтому и было принято решение закончить игру, — приводит слова Матюнина "СЭ".
Также арбитр объяснил, почему показал Ризвану Уциеву красную карточку и не дал при этом "Зениту" продолжить атаку, завершившуюся голом Азмуна.
Матюнин признал только одну ошибку - незасчитанный гол Ригони
Главный арбитр матча между "Зенитом" и "Ахматом" Алексей Матюнин рассказал, почему считает правильным своё решение не назначать пенальти за попадание мяча в руку Антону Швецу.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» - все самое интересное здесь!
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте