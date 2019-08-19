Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему главный матч 6-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА транслируется только на платном канале «Матч Премьер».
«В преддверии футбольного дерби «Спартак» – ЦСКА, которое показывает Матч Премьер, самым популярным вопросом, который мне задавали в соцсетях, был: «Почему его не транслируют бесплатно?»
Скучный ответ про то, что права стоят денег, а клубам эти деньги важны для дальнейшего развития, возмущения болельщиков не отменяет. Но посмотрите, как изменилась ситуация на рынке в нашей стране: Okko транслирует АПЛ и берет за это деньги, появляются и другие игроки.
Вопросы про платный контент при этом получает только «Матч», хотя и действует в полном соответствии с рыночной логикой, предоставляя качественный контент и платформу, которая работает без сбоев. При этом мы конкурируем с коллегами и стараемся вернуть каждый потраченный вами рубль профессиональной работой нашей команды.
Ну а я смотрю сегодняшний матч с трибуны стадиона. Чемпионат уже подарил нам яркие матчи, новых звезд и качество футбола, который в прежние годы мы видели лишь эпизодически. Жду отличной игры и желаю удачи как «Спартаку», так и ЦСКА!» - написал Канделаки в своём телеграм-канале.
Тина Канделаки прокомментировала отсутствие трансляции дерби "Спартак" - ЦСКА на общедоступном "Матч ТВ"
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему главный матч 6-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА транслируется только на платном канале «Матч Премьер».
Фото: News.ru
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» - все самое интересное здесь!
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте