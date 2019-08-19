» » Олег Кононов: я не хочу побеждать, когда мне будет 70 лет. Я хочу побеждать сейчас

Олег Кононов: я не хочу побеждать, когда мне будет 70 лет. Я хочу побеждать сейчас

После победы над ЦСКА (2:1) главный тренер "Спартака" дал обстоятельную пресс-конференцию, на которой обещал разобраться с плохими первыми таймами, сравнил Жиго с Бекенбауэром и заявил, что хочет побеждать здесь и сейчас.
Фото: ФК "Спартак"
- Дерби не бывает легким. Приятно, что мы выиграли при огромной поддержке наших болельщиков. Первый тайм был равным, а во втором мы были посильнее. Хотя концовка игры была для нас непростой, но ребята выдержали. Поздравляю команду с победой.

- Вас беспокоит, что "Спартак" первый тайм играет хуже, чем второй?

- Сказав, что не беспокоит, я обману. Конечно, беспокоит. Почему команда выходит немного закрепощенная, не включает скорости? Об этом я говорил в перерыве. Сделаем серьезное расследование. На эту тему надо серьезно поработать. У нас были определенные моменты в первом тайме, но они были и у ЦСКА. Да, ЦСКА просто больше владел мячом. И нас это не устраивало вообще.

- Объясните, чем вызвана расстановка в группе атаке с Бакаевым слева и Ларссоном справа? Не кажется ли вам, что Бакаев в таком случае теряет один из своих основных козырей - его удар после смещения в центр?

- Ларссон точно так же забивал свои голы в Швеции. Я ему даю возможность сыграть на правом фланге, потому что он недавно приехал. Ему нужно скорее пройти адаптацию. В дальнейшем возможно я буду менять его позицию, если увижу на тренировках или в играх, что он начинает осваиваться. То же самое касается и Тилля.

- Жиго - лучший бомбардир команды. Это нормально?

- Жиго – лучший бомбардир команды? Это прекрасно! Вспомните, как Беккенбауэр в свое время подключался к атакам и забивал. У каждого игрока есть лучшие качества, которые мы хотим развивать, но в рамках общекомандной игры.

- Что было в записке Бакаеву? И второй вопрос про Мирзова - в одной из атаке он не побежал назад. Это его неумение играть сзади?

- Мы немного придираемся к игрокам. Критикуем. В принципе это правильно. Каждый игрок должен иметь баланс и в атаке, и в обороне. Если Мирзов не побежал в отбор, значит, у него не хватило сил. Он делал несколько рывков в атаке. Я спрошу у него.

- "Спартак" выиграл четыре матча подряд. Вам стало легче психологически?

- С каждой победой я чувствую, что команда становится увереннее. Каждый игрок чувствует уверенность тогда, когда побеждает. Если мы говорим про меня, то это моя работа. Критика, давление на меня - мы уже говорили на эту тему. Это "Спартак". Не я первый такой тренер, не я последний. "Спартак" должен выигрывать. Если этого не будет, то будет давление на тренера и на игроков. Я воспринимаю давление, оцениваю его. Я хочу побеждать и не хочу побеждать, когда мне будет 70 лет. Я хочу побеждать сейчас. Так же, как и все игроки, мы нацелены на это.

- Впереди игра с "Брагой". Как команда справляется с жестким графиком?

- График на самом деле жесткий. Нам противостоят очень хорошие команды. "Тун" - очень непростая команда. Сейчас у нас будет очень жесткая неделя. Мы будем играть две игры через два на третий. Если брать сегодняшнюю игру, то за шесть дней мы отыграем три игры. Наша задача - подготовить игроков, восстановить их. Дать возможность быть в тонусе, тем кто играл мало. Сейчас будет ротация. Конечно, нам очень важно вместе сплоченно серьезно отработать этот цикл.

- В начале вашей работы в "Спартаке" вам часто припоминали фразу про бесковский футбол. Сейчас он вам все так же важен или важнее победа любой ценой?

- Стиль важен. Я очень хочу, чтобы этот стиль был в "Спартаке". Стиль - это система, которая была в "Спартаке". Это и подбор игроков, и тренировочный процесс. Мое очень большое желание в том, чтобы "Спартак" имел этот стиль, — цитирует Кононова корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Автор:
Теги: Кононов Спартак ЦСКА Жиго
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Андрей Червиченко: «Спартак» может побеждать честно, без помощи судей, причем одного из самых сильных соперников
Алексей Андронов: Франк Рибери одной ногой в "Локомотиве" 1
"Спартак" выложил победное фото из раздевалки 1
Зелимхан Бакаев: "Спартак" догоняет лидеров? Это только начало 4
Такого Самуэля Жиго вы еще не видели! Оценки матча "Спартак"-ЦСКА 3
Олег Кононов: я не хочу побеждать, когда мне будет 70 лет. Я хочу побеждать сейчас 3
Георгий Джикия: тяжело ли играть 4 матча за 11 дней? Очень хорошо, когда столько матчей (видео) 3
Виктор Гончаренко: если нападающий не забивает такие моменты, как у Чалова, трудно рассчитывать на победу (видео) 8
Мессия из Франции: Жиго выиграл дерби для «Спартака» 1
Олег Кононов: За счет чего победили? В первую очередь за счёт болельщиков 13
Гус Тиль: Кононов в перерыве немного разозлился и сказал, что надо начинать играть в футбол 3
Виктор Гончаренко: не первый наш тайм и матч, где играем лучше соперника и проигрываем 35
Самюэль Жиго: в предыдущем дерби я ошибался, сегодня забил два. Но главное - победа 13
"Спартак" победил ЦСКА благодаря дублю защитника Жиго (видео) 131
"Спартак" - ЦСКА: Жиго оформил дубль 7
Игра "Спартак" - ЦСКА была остановлена из-за дымовой завесы, устроенной фанатами гостей 2
Фернандес сравнял счёт в дерби "Спартака" и ЦСКА (видео)
Жиго вывел "Спартак" вперёд в матче с ЦСКА (видео) 1
Денис Глушаков: любите свою Родину, берегите её!
Клаудио Маркизио: желаю "Зениту" и его болельщикам всего наилучшего в этом сезоне
Тина Канделаки прокомментировала отсутствие трансляции дерби "Спартак" - ЦСКА на общедоступном "Матч ТВ" 41
Василий Кикнадзе: Тарасов решил подавать на "Локомотив" в суд, на что имеет полное право
Марио Балотелли: когда сказал маме, что перехожу в "Брешию", она расплакалась. Моя цель - попасть на Евро
Зуев: мне в глаз прилетел локоть, пошла кровь. Судья говорит: "Хватит валяться, не хочу много времени добавлять" 5
Фанаты ЦСКА вывесили баннеры в честь погибшего болельщика "Спартака" "Бахыта" 7
Кононов: нет проблем с настроем у ребят на ЦСКА
Экс-тренер тульского "Арсенала" Гаранин возглавил юношескую сборную России
Филиппе Коутиньо: что касается "Барселоны", то все вышло не так, как хотелось
Отец Леонида Федуна: тяжёлый будет матч 1
Сергей Гуренко: победит ЦСКА, но не с крупным счётом 2
Все новости