Олег Кононов: я не хочу побеждать, когда мне будет 70 лет. Я хочу побеждать сейчас

- Дерби не бывает легким. Приятно, что мы выиграли при огромной поддержке наших болельщиков. Первый тайм был равным, а во втором мы были посильнее. Хотя концовка игры была для нас непростой, но ребята выдержали. Поздравляю команду с победой.
- Вас беспокоит, что "Спартак" первый тайм играет хуже, чем второй?
- Сказав, что не беспокоит, я обману. Конечно, беспокоит. Почему команда выходит немного закрепощенная, не включает скорости? Об этом я говорил в перерыве. Сделаем серьезное расследование. На эту тему надо серьезно поработать. У нас были определенные моменты в первом тайме, но они были и у ЦСКА. Да, ЦСКА просто больше владел мячом. И нас это не устраивало вообще.
- Объясните, чем вызвана расстановка в группе атаке с Бакаевым слева и Ларссоном справа? Не кажется ли вам, что Бакаев в таком случае теряет один из своих основных козырей - его удар после смещения в центр?
- Ларссон точно так же забивал свои голы в Швеции. Я ему даю возможность сыграть на правом фланге, потому что он недавно приехал. Ему нужно скорее пройти адаптацию. В дальнейшем возможно я буду менять его позицию, если увижу на тренировках или в играх, что он начинает осваиваться. То же самое касается и Тилля.
- Жиго - лучший бомбардир команды. Это нормально?
- Жиго – лучший бомбардир команды? Это прекрасно! Вспомните, как Беккенбауэр в свое время подключался к атакам и забивал. У каждого игрока есть лучшие качества, которые мы хотим развивать, но в рамках общекомандной игры.
- Что было в записке Бакаеву? И второй вопрос про Мирзова - в одной из атаке он не побежал назад. Это его неумение играть сзади?
- Мы немного придираемся к игрокам. Критикуем. В принципе это правильно. Каждый игрок должен иметь баланс и в атаке, и в обороне. Если Мирзов не побежал в отбор, значит, у него не хватило сил. Он делал несколько рывков в атаке. Я спрошу у него.
- "Спартак" выиграл четыре матча подряд. Вам стало легче психологически?
- С каждой победой я чувствую, что команда становится увереннее. Каждый игрок чувствует уверенность тогда, когда побеждает. Если мы говорим про меня, то это моя работа. Критика, давление на меня - мы уже говорили на эту тему. Это "Спартак". Не я первый такой тренер, не я последний. "Спартак" должен выигрывать. Если этого не будет, то будет давление на тренера и на игроков. Я воспринимаю давление, оцениваю его. Я хочу побеждать и не хочу побеждать, когда мне будет 70 лет. Я хочу побеждать сейчас. Так же, как и все игроки, мы нацелены на это.
- Впереди игра с "Брагой". Как команда справляется с жестким графиком?
- График на самом деле жесткий. Нам противостоят очень хорошие команды. "Тун" - очень непростая команда. Сейчас у нас будет очень жесткая неделя. Мы будем играть две игры через два на третий. Если брать сегодняшнюю игру, то за шесть дней мы отыграем три игры. Наша задача - подготовить игроков, восстановить их. Дать возможность быть в тонусе, тем кто играл мало. Сейчас будет ротация. Конечно, нам очень важно вместе сплоченно серьезно отработать этот цикл.
- В начале вашей работы в "Спартаке" вам часто припоминали фразу про бесковский футбол. Сейчас он вам все так же важен или важнее победа любой ценой?
- Стиль важен. Я очень хочу, чтобы этот стиль был в "Спартаке". Стиль - это система, которая была в "Спартаке". Это и подбор игроков, и тренировочный процесс. Мое очень большое желание в том, чтобы "Спартак" имел этот стиль, — цитирует Кононова корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
Олег Кононов: я не хочу побеждать, когда мне будет 70 лет. Я хочу побеждать сейчас
После победы над ЦСКА (2:1) главный тренер "Спартака" дал обстоятельную пресс-конференцию, на которой обещал разобраться с плохими первыми таймами, сравнил Жиго с Бекенбауэром и заявил, что хочет побеждать здесь и сейчас.
Фото: ФК "Спартак"
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