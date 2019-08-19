Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).
"Очень интересная игра! "Спартак" порадовал не только результатом, но и своей игрой, особенно во втором тайме. Мы всегда ждем от "Спартака" игры, тем более усилились неплохо, я считаю, что в команду пришли игроки, которые должны помочь клубу и заменить тех, кто покинул команду. Плюс еще игра в Грозном была сильной по уровню, так что я ожидал такого результата!
У Жиго прекрасное голевое чутье. В моменте с первым голом он сам отобрал мяч в середине, разогнал атаку, побежал сам и получил передачу, с которой забил гол. Не только голы говорят о его игре, у него порядок и в обороне, вместе с Джикией он очень прилично выглядит. Жиго сейчас набрал форму, которая у него была до получения травмы в прошлом сезоне. Он стал одним из лидеров команды, радует, что в "Спартаке" появились футболисты, которые ведут за собой команду", - цитирует Кечинова Sport24.
Валерий Кечинов: "Спартак" порадовал не только результатом, но и своей игрой
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