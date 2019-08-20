Бывший игрок "Спартака" Владимир Быстров поделился мнением об игре новичка красно-белых Андре Шюррле. В 5 матчах после перехода в "Спартак" 28-летний немец забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.
"По первым матчам можно сказать, что Шюррле реально хорош. Он вписался в игру "Спартака" и показывает тот уровень, ради которого красно-белые его и подписывали. Этот футболист усилил команду, что бросается в глаза.
Шюррле — классный футболист, и никому не было известно, в какой он находится форме. Очевидно, что немец влился в команду, приносит ей пользу. В том числе благодаря этому и преобразилась игра "Спартака" в целом. Насколько его хватит в таком состоянии — известно только самому Шюррле. Но он достойно провел все матчи в составе спартаковцев.
Нуждается ли "Спартак" в усилении? Конечно. Они начали перестройку уже по ходу сезона, и чем больше футболистов будет в распоряжении тренера, тем больше у него будет вариантов опробовать новые сочетания", — цитирует Быстрова Sportbox.
Владимир Быстров: Шюррле реально хорош, он усилил "Спартак"
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