Бывший тренер и игрок "Спартака" Андрей Чернышов прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (2:1).
"Главное, что команда добилась победы в матче с принципиальнейшим соперником. Первый тайм был скучноватым, много нервозности, много ошибок, мало голевых моментов. Во втором тайме команды прибавили, и игра стала интересней. Сейчас еще рано говорить, что все в игре "Спартака" наладилось и команда главный претендент на победу в чемпионате. Новая команда только выстраивается, новички притираются. Я думаю, что будут перепады в игре и результатах", — цитирует Чернышова Sport24.
Андрей Чернышов: ещё рано говорить, что все в игре "Спартака" наладилось
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