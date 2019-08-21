Новичок "Локомотива" черногорский нападающий Лука Джорджевич рассказал о забавной истории с форвардом Гурамом Аджоевым-младшим, которая произошла во время их совместного выступления за тульский "Арсенал".
"У Гурама всё время было на несколько килограммов больше нормы. На сборах он всех спрашивал о правильном питании. Однажды я ему всё подробно рассказал. Отвечает: "Понятно, хорошо!". Вечером после тренировки сходил на ужин, иду в массажную, а в холле, в самом углу, сидит Гурам. Со "сникерсом". И смотрит на меня ещё так, ха-ха (Джорджевич изобразил "сникерс" в руке и с каменным лицом покачал головой. – Прим.).
Гурам – физически сильный игрок. Но ему очень мешает лишний вес. Не знаю, почему он никак не может скинуть несколько килограммов", — цитирует Джорджевича "Чемпионат.сом".
Лука Джорджевич: Аджоев-младший спросил о правильном питании, а вечером ел "сникерс"
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