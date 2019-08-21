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Леонид Федун рассказал, почему "Спартак" решил не штрафовать Понсе

Владелец "Спартака" Леонид Федун объяснил, почему клуб решил не штрафовать нападающего Эсекиэля Понсе. Аргентинец был дисквалифицирован на три матча за удаление в игре 4-го тура против "Динамо", когда опасно атаковал вратаря бело-голубых Антона Шунина.

— Понсе за грубый фол на Шунине получил трехматчевую дисквалификацию. Почему клуб решил не штрафовать аргентинца?

— Потому что это игровой момент: нападающий шел на мяч, и в этот момент Шунин выбежал навстречу. То есть один действовал, как форвард, другой — как вратарь. Понсе после извинился, Шунин эти извинения, как вы знаете, принял. Бывает — это футбол! Помните, как травили Веллитона, который на ровном месте столкнулся с Акинфеевым? И бразилец был таким же форвардом — который всегда идет вперед.

Для Понсе эта ситуация — большой урок. Человек не примет участия в нескольких важнейших матчах, уже пропустил дерби. Он парень молодой и умный, поэтому, надеюсь, он сделает выводы и станет играть более ответственно.

"СЭ"


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Теги: Федун Понсе Спартак
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