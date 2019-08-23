У экс-футболиста "Спартака" обнаружен рак

У бывшего игрока "Спартак" и сборных СССР и России Василия Кулькова диагностировано онкологическое заболевание

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Стало известно, что у 53-летнего Кулькова рак пищевода.В настоящее время он находится под наблюдением врачей и проходит курс химиотерапии.- Около месяца назад стало известно, что прославленный футболист «Спартака», а ныне член тренерского штаба Академии красно-белых Василий Кульков, становившийся чемпионом СССР, ведет, выражаясь футбольным языком, матч с тяжелым соперником. Как нам рассказали родственники спартаковца, у него был диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. Сейчас Кульков находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске, - сообщается на сайте Фратрии.