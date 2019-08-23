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Дочь Сарсании: уверена, в агентском бизнесе женщина может быть успешнее, чем мужчина

Надежда Сарсания, дочь ушедшего из жизни спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании, рассказала о своей работе футбольным агентом.

— Собираетесь войти в агентский бизнес. Правильно я понял?

— Да.

— Кто особенно отговаривал?

— Много кто из товарищей папы отговаривал! Зато в семье — поддержка: «У тебя получится, все будет отлично». Футбольные люди говорили: «Женщине здесь делать нечего. Никто с ней работать не будет». Но это же неправильно?

— Конечно, неправильно.

— У нас страна великих женщин. Взять Терешкову, Коллонтай... А из современных — Матвиенко. Все это стереотипы! Я уверена, в агентском бизнесе женщина может быть успешнее, чем мужчина. Женщина лучше справляется с многозадачностью. Мозг у нас устроен по-другому! А в агентском бизнесе многозадачность постоянная. Представляете, сколько нужно удерживать в голове?

У женщин лучше развита интуиция. Способность почувствовать человека. Адаптируется, не адаптируется? Потянет? Как поведет себя на поле? А главное — материнский инстинкт. Многие футболисты не адаптировались в других странах из-за того, что их привезли и бросили. Сложно адаптироваться, совсем другая обстановка! Женщина-агент своего футболиста не бросит никогда.

— Футбол-то вы любите?

— Разумеется! Иначе не работала бы!

— Брат ваш пытается идти этой же дорогой. Как он отреагировал?

— Денис был одним из первых, кому я рассказала. Встретились, поговорили... Он тоже пытался отговорить. Говорил: "бизнес тяжелый".

— Сколько у вас сейчас футболистов?

— Серьезно сконцентрирована на троих. При этом помогаю еще нескольким, у которых другие агенты. В Аргентине мне помогает женщина-агент, Тамара Альвес. Очень с ней сошлись, с первого слова! Ей тоже поначалу говорили: "Куда ты лезешь..." Есть в планах создание фонда имени Константина Сарсания, варианты с футбольной командой, академией. Пока размышляю.

— Это здорово. Троицу футболистов ведете сами? Или под маркой [Шандора] Варги?

— Под маркой Варги. Это важный момент. Они уже в реестре Base Soccer.

"СЭ"


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Теги: Сарсания
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